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Померла відома модель Аннабель Нейлсон, – муза Александра Макквіна

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Померла відома модель Аннабель Нейлсон
Померла відома модель Аннабель Нейлсон / www.gettyimages.in

Знаменита британська модель Аннабель Нейлсон померла у себе вдома в четвер, 12 липня, у Челсі (Англія). Зірка померла на 50-му році життя внаслідок серцевого нападу.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Легендарна модель 90-тих, яка разом з Кейт Мосс, Сінді Кроуфорд і Наомі Кемпбелл підкорювала модні подіуми, у 1994 році вийшла заміж за фінансиста Ната Ротшильда – спадкоємця багатомільярдного стану імперії Ротшильдів. Тоді ж це був скандальний шлюб, оскільки сім’я багатія засуджувала його за вибір небагатої коханої. Це і стало причиною розлучення після трьох років спільного життя.

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Згодом вона віддала себе модельній кар’єрі і почала тісно співпрацювати з культовими моделями, а також з її найкращим товаришем і духовним наставником – модельєром Александром Макквіном. Вона познайомилась із ним у свої 22 роки і саме він зробив її популярною. Аннабель була останньою, хто бачив його живим перед тим, як він скоїв самогубство у 2010 році. Вона неодноразово натякала на їхній роман і навіть зізнавалась, що він кликав її заміж, однак вона відмовлялась.


Аннабель Нейлсон і Александр Макквін

На раптову смерть Аннабель Нейлсон вже відреагувала її близька подруга Кейт Мосс. Вона опублікувала спільне фото, на якому вони обіймають одне одного: "Так сумно чути новини, якщо вони дійсно вірні. Нехай твоя прекрасна душа спочиває в мирі".

 

 

Теги: LifeStyle Мода Втрати
Джерело: 24 Канал
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