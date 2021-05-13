Мертві бджоли загули: частина "померлих" комах з вантажівки Укрпошти ожила

У Закарпатській області трагічний інцидент із бджолами переріс у трагікомічний. Виявилося, що у понад 100 з 300 ящиках бджоли "воскресли".

За даними Закарпатської дирекції Укрпошти, у 118 ящиках з 300 є живі бджоли. Вони 13 травня прибули до Іршавського відділення пошти.

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"Бджоли загули"

Комахи, які ще вчора здавалися мертвими, імовірно, перебували в стадії пригнічення або спокою, розповідають у компанії. Комахи відновлюють активність і оживають. Для підтвердження Укрпошта опублікувала відео зі складів, де наразі зберігаються комахи.

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Наразі коробки з бджолами повертають відправникам, які вже формують нову партію комах для відправки. Частину реанімованих бджіл відправники планують повторно переслати замовникам.

Керівник Укрпошти Ігор Смілянський на своїй фейсбук-сторінці також підтвердив, що бджоли стали оживати. Він віджартувався, що Укрпошта може відживити усе.

Так що якщо кому що треба воскресити, я не знаю, – віру в світле майбутнє, економіку України або щось ще – звертайтеся,

– написав Смілянський.

До того ж додав: окрема тема обговорення – те, як хтось встиг порахувати, скільки саме бджіл загинули. Хто винен в інциденті – з'ясовувати слідство.

Як бджоли змогли "воскреснути"

Як пояснюють в Спілці пасічників України, бджоли могли впасти у пригнічений стан. Це сталося через нестачу свіжого повітря. Особливо вплинути на їхнє самопочуття могло перевищення допустимої кількості в одному ящику.

Через те, що велика кількість бджіл активно рухається всередині коробки, температура в ній підвищується, а вентиляція в кузові не регулюється. Також бджоли можуть увійти в стан підвищеної активності і через надмірну вологість…

– йдеться у повідомленні.

В Укрпошті додають: наразі компанія є єдиним перевізником в Україні, який здійснює доставку бджіл в межах України.

В Укрпошті пояснили, що питання перевезення бджіл неодноразово обговорювали у компанії. Адже така послуга вимагає максимальної уваги до пакування та умов перевезення й несе великі ризики.

Інцидент з бджолами: коротко