Помилково спочатку їхати до Росії, а вже потім в Україну, – Зеленський про візит генсека ООН

Генсек Організації Об'єднаних Націй навідається в Україну. Однак перед цим Антоніу Гутерреш має намір побувати в Росії.

Рішення спочатку їхати в Росію, потім – в Україну, є неправильним. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у київському метро, повідомляє 24 канал.

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"Немає жодної справедливості і логіки"

За його словами, це означає, що хтось неоднозначно ставиться до того, хто є агресором у цій війні.

Я вважаю помилково спочатку їхати до Росії, потім – в Україну. А з чим? Передати нам сигнали від Росії? Логіка саме така,

– наголосив Зеленський.

В такій черзі, як зауважив український лідер, немає жодної справедливості і логіки, а вона дуже проста.

"Якщо ти хочеш закінчити війну, то повинен точно знати, що відбувається, приїхати – побачити. А що він там побачить? Трупів на Кутузовському проспекті немає", – сказав президент.

На його думку, логічно спочатку приїхати в Україні, побачити людей, наслідки війни, окупації, і з цим досвідом та своїм поглядом поїхати до Росії.

"Тоді можна ставити запитання, знаходити виходи. Як можна з нами не спілкуватися? А що пропонувати?", – додав Зеленський.

Повна пресконференція Володимира Зеленського: дивіться відео