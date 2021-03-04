Помирає кожен п'ятий: в ООН закликали світ відмовитися від вугілля

Антоніу Гутерреш рекомендував людству повністю відмовиться від використання вугілля у сфері електроенергетики. Це допоможе уникнути глобального підвищення температури.

Генеральний секретар ООН Гутерреш переконаний, що необхідно не допустити підвищення температури вище 1,5 градуса за Цельсієм. Для цього необхідно зважитися на рішучі кроки. Один з них – відмова від вугілля.

Актуально Виявили ще один згубний вплив глобального потепління на здоров'я

Мовиться про те, щоб до 2030 року скоротити використання вугілля у виробництві електроенергії на 80% у порівнянні з рівнем 2010 року,

– наголосив Гутерреш.

Він також нагадав: забруднення повітря, пов'язане з викопним паливом, є причиною кожної п'ятої смерті у світі. Однак, за словами Гутерреша, людство ще може мати відновлювальні джерела енергії та блакитне небо. Важливо наразі не здатися.

Генсек ООН повідомив, що шукати відновлювальні джерела енергії буде набагато дешевше, аніж будувати нові вугільні електростанції. Відмова від вугілля матиме позитивний вплив на світову економіку.

Гутерреш виокремив 3 етапи відмови від вугілля

Скасувати всі проєкти, пов'язані з будівництвом вугільних електростанцій. Це допоможе вийти з вугільної залежності.

Зупинити міжнародне фінансування вугільних електростанцій. Натомість ці гроші інвестувати у роботу над відновлюваними джерелами енергії.

Створити нові робочі місця для людей, які наразі працюють на шахтах.

Глобальне потепління: що відбувається