Помітили гаубицю "Жабу": окупанти розміщують військову техніку у житлових районах
11 листопада 2021 , 07:20Читать новость на русском
Джерело:звіт ОБСЄ
В ОБСЄ повідомили, що бойовики встановлюють військову техніку у житлових районах. Зокрема, у Луганську зафіксували гаубицю "Жабу" 122-го калібру.
Деталі ОБСЄ оприлюднила у звіті за 10 листопада. Там мовиться про переміщення техніки, яке здійснюють окупанти.
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Місія зафіксувала 1 гаубицю, розміщену в порушення ліній відведення в житловому кварталі в непідконтрольному уряду районі Луганської області,
– наголосили у звіті.
Окрім того, в ОБСЄ наголосили на ознаках військової присутності та присутності військового типу у зоні безпеки. Зокрема, бойовики розмістили 1 бронетранспортер у місті Брянка на Луганщині.
В ОБСЄ стурбовані ситуацією
- Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен заявив, що ситуація на Донбасі викликає стурбованість.
- За словами Кіннунена, ситуація у сфері безпеки вздовж лінії зіткнення стала ще складнішою. Зокрема, бойовики все частіше використовують зброю, яку забороняють мінські домовленості.
- В ОБСЄ наголосили, що "в останній тиждень жовтня місія засвідчила найбільшу кількість порушень режиму припинення вогню з липня 2020 року".