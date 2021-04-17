Помпео та його дружина використовували ресурси Держдепу у власних цілях, – ЗМІ

Колишній держсекретар США Майк Помпео та його дружина використовували ресурси Держдепу у власних цілях. Посадовець порушив федеральні правила етики по використанню ресурсів, які фінансуються платниками податків.

Про порушення Помпео видання пише з посиланням на звіт управління генерального інспектора Держдепартаменту США.

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Дані про використання Помпео Держдепу у власних цілях

До таких порушень інспектор відніс особисті прохання Помпео та його дружини до співробітників департаменту.

Готуючи звіт, управління вивчило електронні листи, документи, а також опитало співробітників. У результаті виявили щонайменше 100 випадків, коли Помпео і його дружина просили співробітників виконати завдання особистого характеру:

замовити столик для приватної вечері,

забрати собаку,

записати в салон краси.

Додаткові компенсації за цю роботу співробітники Держдепу не отримували.

Офіс генерального інспектора підтримав розслідування щодо Помпео, зазначивши, що встановлені правила діють для всіх. А працівники Держдепу надто багато часу витратили на виконання завдань ексдержсекретаря. А працюють вони за гроші платників податків.

Що про це кажуть у Помпео

Адвокат ексглави Держдепу Вільям Берк назвав чорновий варіант звіту, який він отримав, політично упередженою "збіркою дріб'язкових скарг, відібраних укладачами".

Сам Помпео, як зазначає видання, під час розгляду стверджував, що його прохання були дрібними.

Що відомо про Помпео на посаді держсекретаря

Майк Помпео очолював Держдепартамент при адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа у період з 2017 по 2020 роки. У березні він повідомив, що може взяти участь у виборах у 2024 році, якщо у перегонах не братиме участі Трамп.

У Вашингтоні давно очікували цього розслідування, однак воно розпочалося тільки у 2020 році. Поштовхом стало те, що Помпео спровокував звільнення Стіва Лініка, який займав у той час посаду генерального інспектора Держдепу.