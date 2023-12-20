Помста за Київстар почалася: українські хакери знищили IT-інфраструктуру "Росводоканалу"

Внаслідок кібератаки на Київстар декілька днів послуги оператора не були доступні для мільйонів людей. Українські хакери вирішили помститися Кремлю – було знищено технологічну інфраструктуру "Росводоканалу".

У середу, 20 грудня, про це 24 Каналу стало відомо від власних джерел. Власне, стоять за атакою на "Росводоканал" хакери угрупування Blackjack. Ймовірно, їх підтримували кіберфахівці СБУ.

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Кібератака на "Росводоканал"

Джерело зазначає, що Служба безпеки України уже аналізує 1,5 терабайта викачаних файлів "Росводоканалу". Водночас об'єм загальної кількості видалених даних становить понад 50 терабайтів, що не може не вражати.

Було здійснено потужну кібероперацію на "Росводоканал". Під час атаки хакери зашифрували понад 6 тисяч комп'ютерів та видалили більш ніж 50 терабайтів даних,

– повідомляє джерело.

Йдеться про ураження внутрішнього документообігу, корпоративної пошти, сервісів кіберзахисту, резервних копії та інших даних. Станом на пізній вечір 20 грудня робота "Росводоканалу" заблокована.

Хакери з Blackjack атакували російського постачальника води / Фото надані 24 Каналу

Українські хакери не дрімають

Хакерське угруповання Blackjack наприкінці листопада зламало сайт міністерства праці та соціального захисту Росії. До цього також, ймовірно, причеті кіберфахівці СБУ. Власне, наші спецслужби отримали внаслідок цієї операції понад 100 терабайтів даних для вивчення.

Водночас повідомляли, що IT-армія України зупинила роботу російського хмарного сервісу Бітрікс24. Як відомо, ним користуються найбільші кремлівські компанії, які спонсорують війну Росії проти нашої держави.

Крім того, українські хакери уже після кібератаки на Київстар встигли зламати радіостанцію в окупованому Криму. Замість кремлівської пропаганди на радіо лунала пісня нашого співака про Головне управління розвідки Міноборони. Це підтверджує відповідне відео.

Слід ще уточнити, що перебої зі зв'язком абоненти Київстару помітили вранці 12 грудня. Згодом російське хакерське угрупування "Сонцепьок" взяло на себе відповідальність за кібератаку на мобільного оператора. За декілька днів компанія практично відновила всі послуги для клієнтів.

"Росводоканал" – найбільша російська приватна компанія, приватизована у 2003 році. Вона забезпечувала водопостачанням 7 мільйонам споживачів. Додамо, що компанія входить до складу Альфа-Груп, її штаб-квартира розташована в Москві.