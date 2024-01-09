Помста за Київстар триває: хакери зламали московського інтернет-провайдера

Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають стосунок до СБУ, зламали московського інтернет-провайдера "М9ком". Українським хакерам вдалося позносити сервери цього інтернет-провайдера.

Про це розповіли джерела 24 Каналу у спецслужбах. Ця кібератака завдала великої шкоди російським загарбникам.

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Московський провайдер "М9ком" зламали хакери

Співрозмовники зазначили, що злам російського інтернет-провайдера призвів до видалення 20 терабайтів даних. Зокрема, це були: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту тощо.

Як наслідок – частина жителів Москви залишилася без інтернету та телебачення,

– сказали співрозмовники.

Крім того, нашим кібервоїнам також вдалося вивантажити більш ніж 10 гігабайтів даних з поштового сервера та клієнтських баз компанії.

Російські дані хакери виклали у відкритий доступ, щоб кожен міг їх дослідити. Це можна зробити за посиланням , яке потрібно відкривати через браузер TOR.

Водночас співрозмовники також поділилися ексклюзивними знімками, на яких видно, які дані вдалося вивантажити й з якими проблемами стикаються російські програмісти, коли намагаються повернути сайт "до життя".

Українським хакерам вдалося зламати російський інтернет-провайдер "М9ком" / Фото надані 24 Каналу

Варто зазначити, що росіяни вже почалися бідкатися про проблеми з інтернетом і казали, що не могли додзвонитися на "гарячу лінію" провайдера. У "М9ком" підтвердили хакерську атаку й зазначили, що вже "проводять відновлювальні роботи".



Росіяни бідкаються про проблеми з інтернетом / Фото надане 24 Каналу

Крім того, москвичі також питали, чи скоро вдасться відновити інтернет у російській столиці. Представники компанії стверджували, що точних термінів ще немає, але пообіцяли зробити все "якнайшвидше".



У "М9ком" не знають, коли відновлять інтернет / Фото надане 24 Каналу

Хакери також заявили, що злам інтернет-провайдера "М9ком" – це одна з розминкових атак перед "реальним бадабумом". Вони пообіцяли, що наступна атака буде серйозною помстою за злам Київстару.

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