Помста за Суми триває: дрони атакують розташування 112-ї бригади в Івановській області, – ЗМІ

Уранці середи, 16 квітня, невідомі дрони атакували розташування російської 112-ї гвардійської бригади ракетних військ у місті Шуя Івановської області. Ця бригада атакувала Суми в неділю, 13 березня.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ. Місцеві пишуть про вибухи та стовп диму.

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Що відомо про атаку

Згідно з відкритими даними, 112-та бригада дислокується в районі Південне містечко міста Шуя. На озброєнні має оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М".

Після атаки БпЛА військова техніка перекрила вулицю Генерала Бєлова – від провулка Проточного до вулиці Свердлова. Місцеві пабліки закликають людей не виходити на вулицю найближчим часом.

Цікаво, що місто Шуя вже нібито атакували близько 03:00.