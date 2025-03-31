Понад 100 безпілотників атакували Україну: скільки дронів збили сили ППО

Вночі 31 березня росіяни атакували Україну 131 ударним безпілотником типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів. В низці областей України працювали сили ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки дронів збили в небі над Україною

Цієї ночі російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області. Також ворог застосував 131 ударний БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни,

– повідомили в Повітряних силах.

Ще 45 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків.

За даними Повітряних сил ЗСУ, внаслідок російської атаки цієї ночі постраждали Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина.

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

До слова, цієї ночі росіяни вкотре здійснили терористичну атаку на Харків. Внаслідок ворожого обстрілу в місті спалахнули пожежі, є руйнування та постраждалі.