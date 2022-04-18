Понад 100 бійців печензької бригади відмовилися воювати проти України, – журналіст

В Росії продовжують назрівати бунти серед військових. Так, понад 100 бійців з Печенги повернулися додому, відмовившись воювати проти України.

Як зазначає журналіст Роман Цимбалюк, мовиться про особовий склад 200 окремої мотострілецької бригади. Вона базується у військовій частині 08275 у місті Печенга, Мурманської області.

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Бійці бунтують та відмовляються йти воювати

Уже відомо, що військові більше не бажають воювати в Україні. Відповідне рішення вони прийняли після участі у "спеціальній військовій операції" та виконання задач вищого керівництва.

Відтак, понад 100 військовослужбовців з бригади відмовилися воювати на території України. Тож керівництво відправило їх з польового табору на території Бєлгородської області додому в Печенгу.

І це далеко не перші випадки, коли російські військові бунтують проти війни в Україні. Так, на Запоріжжі зросла кількість "відмовників". Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

З перехоплених співробітниками СБУ розмов теж можна зрозуміти, що все менше росіян готові вмирати на війні. Дехто навіть спеціально травмує себе, щоб "відкосити" від виконання завдань.

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