Понад 100 українців застрягли в Непалі: вони звинувачують МЗС у бездіяльності

Через карантин з Непалу не можуть вилетіти понад сотня українців. Вони звинувачують Міністерство закордонних справ у бездіяльності. Натомість у відомстві запевняють, що докладають усіх зусиль.

Через спалах коронавірусу Непал продовжив зупинку регулярного авіасполучення з іншими державами до 31 травня. Там вимушено залишились щонайменше 107 українців. Про це розповів один з туристів.

Читайте також Українські туристи застрягли в Непалі та просять про допомогу: готові вилетіти за власні гроші

Українці звинувачують МЗС

Турист запевняє, що від українських дипломатів звучать лише заяви про "відстежування ситуації". Українець стверджує, що туристи відправили всі свої дані, але поки що це нічого не дало.

У відповідь чуємо тільки: "Станом на сьогодні інформація про евакуаційні рейси інших країн відсутня". Водночас на сайті міжнародного аеропорту імені Трібхувана видно, що інші уряди намагаються домовитися з великими перевізниками, як-от Qatar Airways, про евакуацію своїх громадян,

– сказав українець.

За його словами, ситуацію ускладнює й те, що у Катманду наразі високі показники захворюваності. Відтак у госпіталях є проблеми з вільними місцями.