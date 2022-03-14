Понад 12 тисяч убитих, сотні одиниць бойової техніки, – Генштаб оновив втрати окупантів

14 березня 2022 , 09:48
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Джерело:

Гентштаб ЗСУ

Російська армія за час війни проти України зазнала історичних втрат. Це не зупинило ворога, тому цифри ліквідованих окупантів та техніки ростуть з кожним днем.

Хоробрі воїни ЗСУ завдають російським окупантам шалених втрат. Точні підрахунки робити важко – йдуть інтенсивні бої.

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Оновлені втрати окупантів

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого по 14 березня за приблизними підрахунками орієнтовно склали:

  • особовий склад – понад 12 тисяч осіб,
  • танки – 389 одиниць,
  • бойові броньовані машини – 1249 одиниць,
  • артилерійські системи – 150 одиниць,
  • РСЗВ – 64 одиниці,
  • засоби ППО – 34 одиниці,
  • літаки – 77 одиниць,
  • гелікоптери – 90 одиниць,
  • автомобільної техніки – 617 одиниць,
  • кораблі – 3 одиниці,
  • цистерни з ПММ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська