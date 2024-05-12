Понад 1200 окупантів, сотні одиниць техніки: втрати ворога на 12 травня

12 травня 2024, 07:39
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте зазнає величезних втрат. Тільки протягом минулої доби вороги втратили на фронті 1260 окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили вже орієнтовно 482 290 одиниць особового складу.

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Втрати ворога у техніці

  • танків – 7454 (+5);
  • бойових броньованих машин – 14 375 (+22);
  • артилерійських систем – 12472 (+30);
  • РСЗВ – 1066 (+2);
  • засоби ППО – 797 (+1);
  • літаків – 350 (+1);
  • гелікоптерів – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9910 (+42);
  • крилаті ракети – 2194 (+1);
  • кораблі /катери – 26 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 819 (+64);
  • спеціальна техніка – 2042 (+2).

Автор: Діана Квасневська