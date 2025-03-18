Понад 130 російських БпЛА атакували Україну: скільки збили

У ніч на 18 березня російські війська атакували Україну 137-ма ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Ворог запускав дрони з районів Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Оборонцям неба вдалося збити 63 ворожих "Шахеди". Ще 64 дрони-імітатори були локаційно втрачені.

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