Понад 15 тисяч людей: в Умані відбулася наймасовіша молитва хасидів

6 вересня 2021 , 15:31
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Джерело:

Jewishnews

В Умані опівдні 6 вересня відбулася Тікун а-Клалі – наймасовіша молитва хасидів. Участь у ній взяли понад 15 тисяч людей.

Під час молитви зачитували тексти з 10 псалмів царя Давида: їхнє читання вважається покутою за гріхи.

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Захід відбувся спокійно. За порядком стежили сотні уманських правоохоронців. На блок-постах перевіряють, хто відвідує район паломництва. 

Молитва хасидів в Умані: дивіться відео

Хасиди в Умані: головне

  • Хасиди прибули в Умань на святкування Рош га-Шана. Це традиційне місце паломників, адже на місцевому цвинтарі похований раббі Цадик Нахман, якого паломники вважають зачинателем брацлавського хасидизму.
  • Через складну епідеміологічну ситуацію у 2020 році Україна закрила свої кордони. Водночас тисячі хасидів таки зуміли прибути в Умань. 
  • Цьогоріч усі паломники мають дотримуватися усіх протиепідеміологічних норм. Зокрема, мовиться про соціальну дистанцію, маски тощо.
  • Водночас перші випадки заражень серед хасидів вже фіксують. 
  • Начальниця Уманського управління Держпродспоживслужби в Черкаській області Лариса Качанова розповіла, що епідеміологічна ситуація у місті – нестабільна
  • Тестування на коронавірус проводять волонтери.
Автор: Мар'яна Бекало