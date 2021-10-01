Поліція та вхід за списком: що відбувається на території готелю за хвилини до з'їзду "слуг"
Джерело:24 канал
У Трускавці "слуги", які прибули на з'їзд фракції, мешкатимуть у 3 місцевих готелях. Мовиться про Rixos-Prykarpattya, Mirotel та "Лісова пісня".
Журналісти 24 каналу ексклюзивно дізналися, що на вихідні 2 – 3 жовтня забронювати там номери – вже неможливо. Нових гостей очікують не раніше понеділка, 4 жовтня.
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Проживання у цих готелях – не дешеве задоволення
Відпочинок у готелях, де зупинилися "слуги", – обійдеться у чималу суму. Зокрема, заселитися у найдешевший номер у Rixos-Prykarpattya обійдеться у майже 3 тисячі гривень за добу. Тим часом "Панорамний люкс" коштуватиме вже понад 7700 гривень.
За "напівлюкс" доведеться викласти понад 6 тисяч гривень за добу, "люкс" коштує – 6900 гривень.
Ціна найдорожчих трикімнатних апартаментів перевищує 19 тисяч гривень.
Щоб винайняти стандартний номер у Mirotel, доведеться витратити понад 2900 гривень. Люкс коштує понад 5900 гривень, ціна "президентського люксу" перевищує 20 тисяч гривень.
Відносно бюджетною виявилася "Лісова пісня". Вартість проживання там коливається від 2 до понад 3 тисяч гривень за добу.
Готель, де мешкатимуть "слуги" / Фото 24 каналу
На територію не пускають сторонніх / Фото 24 каналу
Потрапити на територію Rixos-Prykarpattya наразі можна тільки за списками. На території вже пильнують правоохоронці. Туди вже прибув перший автобус зі "слугами".
На територію не пускають сторонніх / Фото 24 каналу
Слуги прибувають на з'їзд до готелю: дивіться відео
Як "слуги" прибули до Трускавця
- "Слуги народу" прибули на з'їзд фракції, який стартує 1 жовтня.
- До Трускавця політики прибули в оновленому вагоні Укрзалізниці.
- Політики розповіли, що самі оплачували собі дорогу.
- Журналістам також розповіли: програму з'їзду вже оприлюднили. Водночас політики зауважили, що спікерів їм ще не представили.