По всій Україні проводять понад 200 одночасних обшуків у військкоматах та ВЛК

Станом на 22 серпня тривають понад 200 одночасних обшуків у військкоматах. Причиною стало викриття масштабних схем ухиляння від призову.

В Офісі Генпрокурора заявили, що масштабні корупційні схеми викрили фактично у всіх областях України. За попередніми даними, до них причетні працівники військкоматів, а також – представники ВЛК та МСЕК.

Зверніть увагу В Одесі та Рівному проводять масові обшуки в ТЦК та ВЛК, – ЗМІ

Наразі тривають понад 200 обшуків

Наразі триває понад 200 обшуків. Вони відбуваються у приміщеннях ТЦК, МСЕК і ВЛК.

За даними слідства, за неправомірну вигоду службовці допомагали громадянам оформлювати інвалідність або визнавати їх тимчасово непридатними до служби. Це дозволяло відтерміновувати чи уникнути призову на військову службу,

– мовиться у повідомленні.

Що кажуть у МВС України

У МВС України заявили: вдалося встановити, що за певну винагороду фігуранти кримінальних проваджень допомагали українцям оформити групу інвалідності або визнавати їх тимчасово непридатними до служби. Такі незаконні дії дозволяли відтермінувати або взагалі уникнути призову на військову службу.

Наразі мовиться, що майже 400 людей могли незаконно отримати постанову ВЛК про непридатність до військової служби.

Зеленський звільнив всіх обласних військкомів

Вже відомо, що ДБР проводить обшуки у ВЛК та слідчі дії у військкоматах на Київщині, Вінниччині та Черкащині. Також масові обшуки відбулися в Одесі та Рівному

В Україні спалахнув скандал, в епіцентрі якого опинився одеський військком. Тоді Володимир Зеленський доручив створити спеціальну комісію, яка мала перевірити всіх військкомів в усіх регіонах України. Згодом український лідер заявив, що результати перевірки – невтішні. Під час засідання РНБО ухвалили рішення про звільнення очільників обласних ТЦК в Україні. Зеленський підписав указ 17 серпня.

"Воїни, які пройшли фронт, або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму… Їм можна довірити цю систему комплектування", – наголосив тоді український лідер.

Він додав, що за реалізацію рішення про обрання нових керівників ТЦК відповідатиме Валерій Залужний.