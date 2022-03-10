Понад 200 тисяч українців вже повернулись з-за кордону

Коли почалась війна, українці стали масово повертатись з-за кордону. Вже приїхали 215 тисяч наших громадян.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що 80% з тих, хто повернувся, –чоловіки.

Читайте також Багато спаленої техніки: у Генштабі підрахували нові втрати окупантів

Виїжджають теж багато

Пасажиропотік на кордонах залишається інтенсивним. За добу, 9 березня, на виїзд кордон перетнули близько 118 тисяч людей. Переважно це – жінки й діти.

Прикордонники намагаються швидше оформляти людей. Європейські партнери теж пішли на спрощення прикордонних формальностей.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм , там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Може зацікавити – Робота у Польщі: куди можуть влаштуватися українки: