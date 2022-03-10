Понад 200 тисяч українців вже повернулись з-за кордону
10 березня 2022 , 10:15Читать новость на русском
Коли почалась війна, українці стали масово повертатись з-за кордону. Вже приїхали 215 тисяч наших громадян.
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що 80% з тих, хто повернувся, –чоловіки.
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Виїжджають теж багато
Пасажиропотік на кордонах залишається інтенсивним. За добу, 9 березня, на виїзд кордон перетнули близько 118 тисяч людей. Переважно це – жінки й діти.
Прикордонники намагаються швидше оформляти людей. Європейські партнери теж пішли на спрощення прикордонних формальностей.
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