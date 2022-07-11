Понад 200 у тяжкому стані, 120 загиблих: які втрати окупантів після удару ЗСУ на Херсонщині

ЗСУ успішно відпрацювали в Херсонській області, завдавши ударів по силах окупантів. У результаті ліквідували сотню росіян, ще понад 200 – поранені.

Дві сотні окупантів привезли до лікарні у Каховці. Половина з них – у важкому стані. Про це 24 каналу повідомили джерела у спецслужбах.

Важливо Командний пункт, техніка, ППО: ЗСУ завдали ворогу потужного удару в Таврійську

Пригнали "реанімаційки" з Криму

За деякими "особливими" пригнали понад 10 реанімаційних авто з окупованого Криму. Ймовірно, це для керівників підрозділів спецслужб росії.

Ба більше, одночасно привезли понад 120 трупів загарбників.

Що цьому передувало

Біля Каховки вночі 11 липня чули звуки вибухів. Радник глави Херсонської ОВА Сергій Хлань розповів, що ЗСУ завдали потужного удару по окупантах у Таврійську. Він анонсував серйозні втрати у загарбників, оскільки ударом знищили:

пересувний командний пункт ворога,

військову техніку,

радари й антени,

ППО окупантів.

За останні тижні успіхи ЗСУ на Херсонщині тільки зростають. Наприклад, 10 липня українські захисники знищили 4 склади з ворожими боєприпасами та уразили пункт управління загарбників на Херсонщині. Знешкодили 15 російських окупантів та понад 60 одиниць техніки.

До речі, президент Володимир Зеленський дав команду насамперед звільнити від окупантів Південь. Ці регіони є дуже цінними для економіки, тому Україна збирає мільйонні сили.

Дивіться також – українські бійці показали перше відео зі звільненої Іванівки на Херсонщині: відео