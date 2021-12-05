Понад 50% поляків підтримують надання НАТО військової допомоги Україні

У Польщі більшість людей вважають, що Північноатлантичний альянс повинен надати військову допомогу Україні. Такої думки притримуються 61,8% поляків.

Проти цього виступають лише 13% поляків, а 25,1% не визначились щодо цього. Про це свідчать результати опитування центру SW Research, проведеного для видання Rzeczpospolita.

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Хто підтримує надання Україні допомоги НАТО

Керівник SW Research Пшемислав Весоловський розповів, що надання військової допомоги підтримують 7 із 10 опитаних віком 35 – 49 років. Дві третіх з них живуть у містах чисельністю від 100 до 200 тисяч. Негативніше надання допомоги Україні оцінюють чоловіки (19%), ніж жінки (8%).

Що цьому передувало

Глава управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія готується до повномасштабного вторгнення уже цієї зими. Держава-агресор нібито може спробувати затиснути Україну "в кільце", зосередивши свої сили і біля білоруських кордонів.

Наразі біля кордонів України зосереджено вже близько 92 тисяч російських військових.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс сприятиме створенню військових можливостей України. У НАТО зацікавлені, аби наша держава могла ефективно себе захищати.

Опитування провели протягом 30 листопада – 1 грудня серед 800 інтернет-користувачів віком від 18 років з урахуванням соціально-демографічних особливостей Польщі.

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