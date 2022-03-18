Понад 60 шкіл зруйновані, навчальний процес призупинений, – Терехов про ситуацію в Харкові
18 березня 2022 , 16:56Читать новость на русском
Джерело:Телеграм-канал ТРУХА
Рашисти активно обстрілюють цивільну інфраструктуру. З початку війни Росії проти України орки активно гатили зокрема по дитячих садочках та школах. Так у Харкові окупанти зруйнували більше ніж 60 шкіл.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За його словами, ці навчальні заклади окупанти зруйнували повністю.
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Навчатись можна в інших областях
"У нас понад 60 шкіл повністю зруйновані. Навчальний процес припинено. У тих людей, які виїхали з Харкова – діти можуть навчатися в інших областях України", – заявив Терехов.
Освітній процес в Україні: останнє
- Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет 15 березня заявив, що 13 регіонів України повернулися до навчання. Він зауважив, що його форма залежатиме від ситуації.
- Крім того, 9 березня, Шкарлет заявив, що кожна дитина, яка переїхала на нове місце – зможе навчатися в зручному форматі, як усі учні. Їх готові прийняти директори та класні керівники.
- Також 8 березня в Україні створили перший всеукраїнський дитячий садочок онлайн. Зазначається, що це – інноваційна платформа для раннього розвитку дитини, де є електронне планування занять для діток на кожен день.
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