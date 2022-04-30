Понад 600 поранених очікують допомоги: на відео з дрона показали "Азовсталь"
Джерело:Маріупольська міська рада
В Україні триває війна вже більше 2 місяців. Найбільш складна ситуація в Маріуполі.
Зокрема, порятунку чекають цивільні та військові на комбінаті "Азовсталь". Маріупольська міська рада показала вигляд підприємства на відео з дрона.
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Більше 1000 цивільних та 600 поранених у військовому шпиталі очікують на порятунок,
– повідомляє мерія міста.
На відео видно, що Маріуполь геть зруйнований. Кадри жахають, бо нагадують зону відчуження. Важко повірити, що кілька місяців тому тут вирувало життя. Адже місто портове, в якому проживало близько пів мільйона мешканців.
Зараз у Маріуполі залишається близько 100 тисяч, він у блокаді. У людей немає їжі та ліків, гуманітарна катастрофа. На кадрах видно групу людей серед дороги. Хто вони й куди прямують невідомо. Серед сонячної панорами зруйнованого міста видно клубок диму з "Азовсталі". Завод продовжують безжально бомбити та штурмувати російські військові.
Як виглядає "Азовсталь" у Маріуполі: дивіться відео
Евакуація з "Азовсталі": останні новини
- У людей, які ховаються на комбінаті, майже немає води, їжі та ліків. Полк "Азов" повідомляє, що серед мирного населення у бункері є 60 неповнолітніх, серед них 4-місячна дитина. Проблему намагається вирішити генсек ООН, який відвідував Київ та Москву для цього.
- Командир української 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина") попросив президента Туреччини Реджепа Ердогана застосувати процедуру "екстракшн" та вивезти людей на територію Туреччини.
- До вирішення проблеми задіяли також церкви. Папа Римський Франциск просив Володимира Путіна три рази про те, щоб звільнити людей з "Азовсталі". Кремлівський диктатор відмовляв.
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