Понад 70 будинків пошкоджені обстрілами, – КМДА про ситуацію у столиці
22 березня 2022 , 00:07Читать новость на русском
Джерело:КМДА
Станом на 21 березня у Києві вже понад 70 житлових будинків пошкоджені внаслідок обстрілів росіян. Комунальники отримують ремонтні матеріали для їх відновлення.
Будівлі мають різні ступені пошкоджень. Жителів відселили звідти, де були критичні руйнування.
Важливо Від обстрілів окупантів у Києві загинули 65 мирних жителів, у тому числі чотири дитини, – Кличко
За добу 21 березня у результаті обстрілів згорів торговий центр, пошкоджені 6 будинків, 3 з яких – непридатні для життя. На жаль, 8 людей загинули.
Що відбувається в Києві
- Де незначні пошкодження будинків – комунальні служби вже отримують матеріали: плівку для ремонту вікон, кріплення, для ремонту покрівлі тощо.
- Підприємства, що перевозять відходи, вивозять також габаритні уламки від вибухів.
- Відновлюють комунікації та послуги, щоб люди повертались у свої оселі в тих будинках, які придатні для проживання.
У КМДА підсумувавли, що Київ продовжує оборонятися, зводять фортифікаційні споруди.
Киянин збирає вцілілі речі у напівзруйнованому домі: