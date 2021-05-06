Понад 70 тисяч ФОПів вже отримали "карантинні" 8 тисяч

Станом на 6 травня вже 600 мільйонів гривень направили на карантинну допомогу для підприємців. Гроші отримали близько 75 тисяч людей.
Джерело:Кабмін
Зокрема 380 мільйонів спрямували на допомогу найманим працівникам, а 220 мільйонів – ФОПам. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.
Раніше Шмигаль: На карантинні виплати ФОПам подали 270 тисяч заявок
Як отримати допомогу, якщо область вийшла з червоної зони
Якщо цей регіон було віднесено до червоної зони протягом лютого – березня, необхідно звернутися за допомогою через портал або застосунок "Дія" до 19 травня,
– сказав Петрашко.
Станом на 6 травня, за словами урядовця, вже є понад 320 тисяч заявок.
Скільки часу ще діятиме програма
Міністр зауважив, що програма державної підтримки підприємців та найманих працівників буде доступна до кінця 2021 року для всіх областей, які потрапляють у червону зону.
Що відомо про допомогу для підприємців
- У березні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує знову виплатити ФОПам по 8 тисяч гривень.
- Такі виплати вже запроваджували під час зимового локдауну.
- Рада схвалила відповідний законопроєкт. Він набув чинності 9 квітня.