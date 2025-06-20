Понад 90% звільнених з російського полону українців зазнали тортур, – Юсов

Понад 90% українських військових, звільнених з російського полону, повідомляють, що піддавалися тортурам. Такі дії Росії є системними та зафіксовані, зокрема, в звітах ООН.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в етері телемарафону.

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Скільки українців зазнають тортур у полоні

Юсов розповів, що понад 90% опитаних українських захисників, які повернулися з російського полону, розповідають про систематичні порушення їхніх прав на різних етапах перебування в неволі.

Він зазначив, що це публічна та офіційна інформація, яка також є у звітах комісій ООН.

Це предмет роботи як українських правоохоронних органів, правозахисників, так і міжнародної системи, яка має захищати гуманітарне право. Інакше для чого вона існує,

– наголосив представник ГУР.

За його словами, центри утримання полонених росіян відповідають міжнародним стандартам і там не застосовують тортури.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 червня, відбувся ще один етап великого обміну полоненими. Більшість з повернутих бійців перебувала у неволі понад два роки.