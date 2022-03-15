Понад дві третини українців виступають за вступ до НАТО

З кожним днем усе більше українців підтримують вступ країни до НАТО. Про це свідчать свіжі результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Зокрема воно пролило світло на те, скільки українців хочуть, щоб Україна стала членом НАТО. Зараз таких понад дві третини. Якщо бути точнішими, то мовиться про 72% опитаних.

Читайте також Комітет Верховної Ради з питань Регламенту закликав закрити небо над Україною

Відсутність закриття неба вплинула на українців

Задля справедливості нагадаємо, що цей відсоток за останні 2 тижні скоротився. Якщо раніше охочих було 76%, то тепер 72%. І на це безпосередньо вплинуло те, що над Україною не поспішають закривати повітряний простір.

Зазначимо, що закрити небо над Україною просять 90% опитаних.

Не підтримують ступ до НАТО 11% респондентів, 12% опитаних зауважили, що їм байдуже, а ще 5% не змогли відповісти.

Найбільше вступ до НАТО підтримують на Заході та в центрі України – 86 і 78% опитаних відповідно.



Відсутність закриття неба над Україною знизило відсоток охочих з 76 до 72

Що ж стосується вікової категорії, то за вступ до НАТО практично паритет: вилка від 68 до 74%. Натомість негативно налаштованих до альянсу все ж менше саме серед молоді.

Що цікаво! У березні 2014 року лише 34% українців хотіли, щоб наша країна вступила до НАТО.

До теми – Генерал США дав прогноз щодо війни в Україні – дивіться відео: