Майже 80% американців підтримали виведення військ з Афганістану

Більшість американців позитивно відреагували на виведення військових США з Афганістану. Так, рішення Джо Байдена підтримали 77% населення.

Американці не задоволені тим, як Байден вивів війська

23% американців дотримуються протилежної думки. Про це мовиться в результатах опитування The Washington Post та телеканалу ABC News.

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При цьому 52% американців з тих, хто підтримав виведення військ, незадоволені тим, як це здійснила адміністрація Байдена.

Американці також оцінили діяльність Байдена на посаді президента в цілому:

44% опитаних схвалюють його роботу,

51% – оцінюють її негативно,

5% – утрималися.

Коротко про ситуацію в Афганістані

15 серпня бойовики "Талібану" захопили Кабул після того, як місцева влада фактично капітулювала.

Країни світу евакуювали своїх громадян, а тисячі афганців втекли від жорстокого режиму терористів.

31 серпня США завершили виведення своїх військ з Афганістану. У той день таліби заявили про "звільнення" країни та взяли під контроль аеропорт в столиці.

Терористи вже формують новий уряд, до якого увійдуть лідери "Талібану". Водночас жодної жінки серед урядовців не буде.