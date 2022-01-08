"Пообіцяли й не зробили": родичі загиблого екіпажу МАУ так і не отримали медалей від України

В Ірані 2 роки тому трапилась катастрофа літака МАУ. Родичі членів екіпажу, які загинули під час авіатрощі, так і не отримали від держави медалей Героя України.

Хоч Володимир Зеленський ще 29 грудня 2020 року підписав відповідний указ. Він дав звання Героя України з відзначенням ордена "Золота Зірка" усім членам екіпажу рейсу Тегеран – Київ.

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Для родичів ситуація з медалями образлива

Ексцивільна дружина старшого бортпровідника розповіла, що питання про те, чи потрібно було давати нагороду Героя України не обговорюється. Коли зібрали всіх родичів у Києві 8 січня 2021 року, то в останній момент все скасували та нагороди досі не вручили.

Мама плаче та каже, що медаль їй не потрібна. Вона сина не поверне. Проте це так образливо для них. Пообіцяли "на папері" й не зробили,

– наголосила Крістіна Александрович.

Також вдова командира екіпажу Володимира Гапоненка пригадала, що немає й обіцяного пам'ятника. Зокрема, тільки у київському парку "Вербовий гай" встановили сірий гранітний камінь під назвою рейсу. "Навколо облаштували сквер та висадили 176 дерев", – зауважила вона.

Катастрофа літака МАУ: головне

Іранські військові збили ракетами літак МАК 8 січня 2021 року у небі Тегерана. Загинули 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.

Серед загиблих 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажири. Більшість інших загиблих – громадяни Ірану.

Влада Ірану тільки 11 січня підтвердила справжню причину авіакатастрофи. Відтоді країни, громадяни яких загинули у катастрофі, намагаються добитися від Ірану належної компенсації. Тегеран на якісь суми давав згоду, але вкрай незначні.

Слідчі у справі про збиття літака "Міжнародних авіаліній України" заявили, що знають імена ймовірних виконавців злочину. Проте іранський бік не надає належного сприяння під час процесуальних дій.

Вочевидь указ президента підписаний, проте незрозуміло, чому рідні так і не отримали нагород. Володимир Зеленський написав у фейсбуці 8 січня 2021 року: "Найменше, що могла зробити держава для вшанування пам'яті наших людей, це відзначити їх званнями Героїв України".



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

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