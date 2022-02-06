Пообіцяв – роби, – Лукашенко випрошує в Путіна звання полковника російської армії
Джерело:Belta
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову розповів про одну з обіцянок Володимира Путіна. Очільник Кремля пообіцяв йому звання полковника, однак і досі його не присвоїв.
Лукашенко просить у Путіна звання полковника російської армії. Такі слова самопроголошеного білоруського президента викликали сміх навіть у пропагандиста Соловйова.
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Лукашенко обіцяє Путіну звання генерала
Лукашенко побідкався, що Путін ніяк не виконає свою обіцянку і досі не присвоїв йому звання полковника. Зараз самопроголошений президент має звання підполковника. Однак згідно з законом, військові звання присвоює лише президент, тобто Лукашенко має сам себе підвищити.
Однак самопроголошений президент заявив, що не хоче цього робити, тому чекає на нове звання від Путіна.
Я підполковник за званням. Я ж не можу собі генералісімуса зірку повісити чи генеральську. Путін – полковник, обіцяв мені полковника присвоїти – досі не присвоїв,
– побідкався Лукашенко.
Пропагандиста Соловйова здивувало те, що самопроголошений президент Білорусі хоче стати полковником російської армії, на що той відповів: "Це ж моя проблема, а не ваша. Пообіцяв – зроби".
Також пропагандист спитав у Лукашенка про те, що робити з тим, що у такому випадку і він і Путін будуть полковниками. На це Лукашенко заявив, що присвоїть Путіну звання генерала.
Ми його генералом зробимо,
– додав Лукашенко.
Інші заяви Лукашенка
- Під час інтерв'ю з пропагандистом Володимиром Соловйовим самопроголошений білоруський президент зробив чимало дивних та скандальних заяв. Звичайно, що Україну Лукашенко не згадати не міг.
- Лукашенко згадав фейк, який створила білоруська пропаганда про нібито "український безпілотник", який збили над полігоном під Брестом. Звичайно, Лукашенко звинуватив Україну в провокаціях та пригрозив, що наступного разу "діятиме жорсткіше".
- Крім того, він цинічно видав, що Мінськ готовий спільно з Москвою дати "військову відповідь" Україні, якщо наша країна "зважиться на наступ на Донбас.
- Однак навіть про такі відверто ворожі вислови щодо України Лукашенко переконаний, що через 15 років наша країна буде "частиною Союзної держави".
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