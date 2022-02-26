Поодинокі авіаудари завдали по Сумах, Полтаві й Маріуполю, – Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли, що цієї ночі поодинокі авіаудари завдавали по Сумах, Полтаві, а також Маріуполі.

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію станом на ранок, 26 лютого. Зокрема повідомляється про обстріли українським міст російськими військовими.

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У штабі підкреслюють, що окупант продовжує наступальну операцію проти України. Мовиться також про те, що ворог розпочав передислокацію резервних підрозділів у прикордонні з Україною райони.

Поодинокі авіаційні удари ворог завдавав у районах Сум, Полтави, а також Маріуполя. Також повідомляється, що з Чорного моря окупант запустив крилаті ракети морського базування "Калібр".

Крім того, ворог неодноразово застосовував оперативно-тактичну авіацію у районах Южний і Одеса.

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