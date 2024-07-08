Попередньо, 10 загиблих: росіяни влучили у промислове підприємство в Кривому Розі
Джерело:Олександр Вілкул
Зранку, 8 липня, російські загарбники підступно вдарили по Кривому Рогу. На жаль, є інформація про загиблих та постраждалих.
Зазначається, що у місті є декілька влучань. Під ударом опинилося промислове підприємство.
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Які наслідки руйнувань у Кривому Розі
Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські загарбники здійснили масовану атаку по місту. За його словами, є інформація відразу про декілька влучань, зокрема по адміністративній будівлі промислового підприємства.
Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких,
– йдеться у повідомленні.
Як уточнив начальник військової адміністрації, на місцях влучань працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.
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Точні деталі стосовно поранених та жертв наразі з'ясовують, інформацію про масштаби пошкоджень вочевидь буде оприлюднено згодом.
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