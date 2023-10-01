Попередньо, ніхто сторонній не втручався, – мер Надвірної про вибух нафтопроводу на Прикарпатті

Правоохоронці встановлюють обставини пожежі на нафтопроводі в селі Стримба на Івано-Франківщині. Там 30 вересня стався витік нафтопродуктів.

Про пожежу в селі Стримба стало відомо вдень у неділю 30 вересня. Спершу ЗМІ повідомили, що це вибух газопроводу, але у ДСНС уточнили: стався витік нафтопродуктів із нафтопроводу.

Дивіться також На Прикарпатті стався прорив нафтопроводу: все, що відомо про інцидент

Що відомо на цю мить

Голова Надвірнянської громади Зиновій Андрійович назвав НС на Прикарпатті надзвичайною ситуацією об'єктового рівня, тобто такою, що розгортається на території об'єкта або на самому об'єкті і наслідки якої не виходять за межі об'єкта або його санітарно-захисної зони.

Ситуація локалізована, хімреагенти та сорбенти допомогли забрати ту нафту, яка увібралася в ґрунт і воду. За декілька днів вода вже має бути придатна до використання, каже Андрійович.

Він приїхав на місце займання через десять хвилин після його початку. Каже: це була вогняна пастка, обсяги якої вражають. Можливо, причиною витоку нафтопродуктів стала недбалість або балансоутримувач не проконтролював належним чином нафтопровід під час обходу, можливо, сталася розгерметизація. Точну причину інциденту визначать експерти та правоохоронці. Наразі відомо, що якогось стороннього втручання не було.

Яких збитків завдала пожежа

Приватні домоволодіння майже не постраждали. Вогняна хвиля зруйнувала в першу чергу зелені насадження, вона йшла руслом річки Стримба. Збитків небагато, головне – подбати про життя хворих,

– повідомив голова Надвірнянської громади.

Відновлення тих приватних домоволодінь і господарських споруд, які все ж пошкоджено, він обіцяє взяти на контроль.

В якому стані люди

Постраждалих доправили у Надвірнянську центральну районну лікарню, там їм провели інфузійну терапію, тобто ввели у вену розчин для відновлення дефіциту об'єму циркулюючої крові та передали пацієнтів до обласної клінічної лікарні. Постраждали двоє діток і троє дорослих, дітей перевели в опіковий центр. Якщо людям погіршає – їх відправлять до Львова або й за кордон.

Дивіться також Перевищує норму в 25 разів: у ріці Стримба зріс вміст нафтопродуктів після прориву нафтопроводу

Останні новини про пожежу на Прикарпатті