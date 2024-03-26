Влучання по району житлової забудови: у Харкові за хвилину до тривоги пролунав вибух

У Харкові зранку 26 березня раптово пролунали вибухи. Одразу після цього у регіоні ввімкнули повітряну тривогу.

Місцева влада повідомила, що було влучання в об'єкти у районі житлової забудови. Всі обставини з'ясовуються.

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Вибух у Харкові

У північній частині Харкова приблизно об 11:37 чули гучний вибух. Це сталося за хвилину до оголошення повітряної тривоги. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що гучний звук був наслідком прильоту.

Попередньо приліт у Шевченківському районі міста. Подробиці зʼясовуємо,

– написав Терехов.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по цивільній житловій інфраструктурі міста. За його словами, станом на 11:54 інформація щодо постраждалих на не надходила. Наразі місце прильоту оглядають профільні служби.

Ігор Терехов зазначив, що удар прийшовся по району житлової забудови.

Близько 12:12 місцеві повідомили про повторний вибух у Харкові.

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