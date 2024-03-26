Влучання по району житлової забудови: у Харкові за хвилину до тривоги пролунав вибух
У Харкові зранку 26 березня раптово пролунали вибухи. Одразу після цього у регіоні ввімкнули повітряну тривогу.
Місцева влада повідомила, що було влучання в об'єкти у районі житлової забудови. Всі обставини з'ясовуються.
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Вибух у Харкові
У північній частині Харкова приблизно об 11:37 чули гучний вибух. Це сталося за хвилину до оголошення повітряної тривоги. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що гучний звук був наслідком прильоту.
Попередньо приліт у Шевченківському районі міста. Подробиці зʼясовуємо,
– написав Терехов.
Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по цивільній житловій інфраструктурі міста. За його словами, станом на 11:54 інформація щодо постраждалих на не надходила. Наразі місце прильоту оглядають профільні служби.
Ігор Терехов зазначив, що удар прийшовся по району житлової забудови.
Близько 12:12 місцеві повідомили про повторний вибух у Харкові.
Російські атаки на Україну
- Днем раніше російська армія спрямувала балістичні ракети на столицю України. Так, повідомлялося про дві ракети – попередньо, "Циркон". До цього Росія всього раз використовувала це озброєння – також для атаки на Київ. Українській ППО вдалося збити обидві цілі, однак внаслідок падіння уламків зафіксовано руйнування.
- Найбільші руйнування через атаку окупантів зафіксовано у Печерському районі. Повідомляється, що там було зруйновано центральну частину корпусу Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Зокрема, вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр.
- Також падіння уламків зафіксовано й у трьох інших районах столиці. Як зазначили в КМВА, якщо збивають балістичну ракету збивають на висоті 20 кілометрів, то її уламки розлітаються по великій площі. Додамо, що в Солом'янському районі пошкоджень зазнала багатоповерхова будівля, а у Дарницькому – пошкодили допоміжне приміщення біля житлового будинку.
- У Службі безпеки України повідомили, що саме офіси СБУ планувала уразити Росія. Зазначимо, що 25 березня було професійне свято служби.