Попереду багато боїв, Путін хоче знищити Україну до 9 травня, – Данілов

Російські окупанти попри шалені втрати та падіння економіки через санкції не збираються припиняти війну проти України. Навпаки – до 9 травня диктатор Путін хоче здобути бодай якусь перемогу, щоб похизуватися перед недалекими росіянами.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, про припинення наступу окупантів говорити не варто. Ворог не збирається зупинятися та продовжить атакувати.

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Мрія Путіна

Російський диктатор Володимир Путін мріє про те, щоб відсвяткувати знищення України.

Путін жадає знищити Україну до 9 травня, аби завершити війну парадом. Він не відкладає питання по знищенню нашої держави,

– заявив Данілов.

Через хворі фантазії агресора українцям не варто розслаблятися та слід готуватися до нових важких боїв.

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