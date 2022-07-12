Дякую, що ви є, – Зеленський у зверненні подякував людям, які залишаються в Україні

Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста. Українців чекає попереду важкий шлях, але разом з тим – успіх.

Про це під час свого вечірнього звернення 12 липня заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Також глава держави подякував українцям, які залишилися в країні після повномасштабного російського вторгнення.

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Україна стала асоційованим членом спеціальної багатосторонньої програми НАТО

Зеленський зауважив, що хоче відзначити одне рішення, яке може мати вигляд технічного, але за ним – багато і символізму, і дуже змістовної політичної роботи.

Україна стала асоційованим членом спеціальної багатосторонньої програми НАТО щодо технологічної взаємосумісності. Якщо казати простіше, це про стандарти Альянсу. Україна тепер не лише впроваджує в себе стандарти НАТО, а й може брати участь у розробці нових стандартів,

– додав президент.

За його словами, досвід українських військових, можливості інституцій та IT-потенціал України будуть внеском нашої держави у розвиток колективної безпеки у Європі.

"І коли це відбувається? На 139-й день повномасштабної війни, якою росія планувала знищити нас за тиждень. А українська держава не тільки вистояла, не тільки захищається, а ще й розвивається й допомагатиме розвитку партнерів", – наголосив глава держави.

Зеленський зауважив, що такі успіхи варто відзначати.

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Росіяни досі нещадно гатять по українських містах

Президент зазначив, що щодня українці отримують та переживають багато болісних новин. Адже війна досі триває й російські обстріли не зупиняються жодного дня.

12 липня були чергові удари по Миколаєву – ракетами та артилерією.

Також окупанти знову били по Харкову й громадах області – Старому Салтову, Золочеву, Байраку та інших. Внаслідок цих обстрілів є жертви – поранені та вбиті.

Своєю чергою, на Донбасі не припиняються спроби штурмів. За словами Зеленського, ситуація там не стає легшою, а втрати – меншими.

"Треба про це пам'ятати. Треба бачити це, звертати увагу. І так само треба пам'ятати, що навіть у таких умовах держава робить кроки вперед – у співпраці з партнерами – в інституційному розвитку. І, звичайно, – на передовій", – додав глава держави.

Він зауважив, що окупанти вже дуже добре відчули, що таке сучасна артилерія – вони не матимуть безпечного тилу ніде на українській землі, яку окупували. Також росіяни відчули, що операції українських розвідників – на порядки сильніші, ніж будь-які їхні "спецоперації".

Російські солдати – і ми це знаємо з перехоплень їхніх розмов – відверто бояться наших Збройних Сил. 139 днів такої війни, майже 20 тижнів. Так звана "друга" армія світу боїться українців і здатна щось робити тільки на основі бездонних запасів ще старої радянської зброї,

– наголосив Зеленський.

За його словами, у росіян більше немає ні стратегічної сили, ні характеру, ні розуміння, що вони взагалі роблять в Україні. Водночас загарбники не мають й крихти сміливості, щоб визнати власну поразку й забрати війська з української території.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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