Попередження чи нагнітання: США "зливають" божевільні плани Кремля

Російська розвідка готує плани провокацій проти України. У Вашингтоні повідомляли, що Кремль планував спеціальне відео. Далі – російською.

На ролике якобы должны были быть изображены последствия обстрела мирных жителей Донбасса со стороны Украины. Это должно стать поводом для дальнейшего вторжения.

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Однако США взяли на вооружение стратегию удара на опережение, а потому готовы делать публичными любые разведданные.

Фейковое видео как начало кампании дезинформации

Сразу несколько американских СМИ опубликовали данные разведки США, согласно которым Россия готовит против Украины масштабную дезинформационную кампанию.

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Источники в разведке утверждают, что Кремль готовит фейковое видео, на котором будут изображены якобы последствия обстрела русскоязычного населения на Донбассе.

На этих видео должны быть запечатлены последствия взрывов, якобы совершенных ВСУ: тела погибших, актеры, которые будут изображать скорбящих родственников, кадры разрушений, а также военная техника и оружие, которую по задумке, выставят как западную помощь для Украины.

Мол, украинцы просят оружие у Запада не чтобы защищаться от России, а чтобы устраивать геноцид русскоязычного населения на Донбассе.

В Украине даже не удивились провокациям

Позже информацию СМИ об этом сценарии подтвердили в Пентагоне и Госдепе США. По данным американской разведки – это и должно стать оправданием для вторжения.

При этом очевидно, что подобные планы, ГРУ России не могло разрабатывать без одобрения высшего руководства страны. Исходя из этого, США прямо заявляют, что все слова Кремля о мирных намерениях – полная чушь.

В украинском МИДе подтвердили, что США поделились с Украиной этой информацией. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что абсолютно не удивлен подобным планам Москвы.



Кулеба подтвердил, что США поделились с Украиной информацией / Фото МИД

Ведь все мы прекрасно помним, как Кремль прибегал к такой подлой тактике еще в 2014 году, когда российские военные, без опознавательных знаков вторглись в Крым. Позже развязали войну на Востоке Украины. Историю про мальчика в трусиках, думаю, все вы помните.

Очевидно, что Кремлю уже не удастся убедить международное сообщество в том, что именно Украина нападает на Россию, а она лишь защищается. Но, подобные подготовки провокаций, могут сыграть с Россией очень злую шутку.

Санкции Кремлю за факт угрозы вторжения

Дело в том, что еще в январе в Конгрессе США появился законопроект демократов, который предполагает введение превентивных санкций против России, не дожидаясь вторжения.

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В Белом доме заявили, что готовы ввести санкции против России не за вторжение, а за сам факт угрозы вторжения. Проще говоря, Белый дом обсуждает с Конгрессом разработку и голосование по санкциям за факт стягивания войск к украинской границе.

ЕС стал активным в противостоянии с Путиным

Кроме США, Евросоюз также готов нанести удар. Брюссель подготовил собственный, усиленный пакет санкций против России на случай военного вторжения в Украину. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен убеждает, что туда входят и ограничения на российский экспорт, и остановка "Северного потока-2".

Очевидно, что ЕС пытается активнее участвовать в противостоянии с Россией. Потому и санкции ЕС уже практически полностью дублируют пакет санкций, которым Путину грозят США.

Хотя в Европейском союзе не были настолько солидарны с Вашингтоном.

Европа была бы не Европой, если бы отказалась от попыток решить конфликт мирным путем. Накануне, президент Франции Эммануэль Макрон, после согласования позиций с Вашингтоном, созвонился с российским президентом Владимиром Путиным.



Президент Франции поговорил с главой Кремля о Донбассе / Фото Getty Images

Президент Франции настоял на том, что нужно ускорить мирный процесс на Донбассе и в очередной раз призвал Путина к деэскалации. Глава Кремля в ответ пожаловался на якобы провокационные действия Киева.

Что под провокациями Украины понимает Путин – неизвестно, но подобные заявления звучат особенно тревожно в контексте той дезинформационной кампании, которую готовит сам Кремль.

Германия "прячет голову в песок"

Германия также становиться более активной в мирном урегулировании. Канцлер Олаф Шольц уже буквально вынужден решать конфликт между Украиной и Россией.

Дело в том, что немецкая оппозиция, и даже его сопартийцы критикуют Шольца за то, что за время нахождения на посту канцлера он так и не выработал четкую позицию в отношении украинского кризиса. Мол, хватит прятать голову в песок.

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Результат такой позиции Германии разрушителен для неё самой же. Ведь в эпоху Ангелы Меркель с немцами считались. Сейчас же всё больше стран воспринимают Германию как ненадежного союзника. Это не мои домыслы, это жалобы немецких политиков.

Немецкие избиратели, хоть и против прямого вмешательства Германии в конфликт, все равно недовольны тем, что лидер страны буквально отсиживается дома вместо того, чтобы решать европейские проблемы.

Тут еще и украинские дипломаты и министры подливают масла в огонь. Например, посол Украины в Германии уже прямо обратился к Шольцу и призвал его вынуть голову из песка, а министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что помощь Германии в виде касок, оказалась лишь на словах.

Поэтому в сложившейся ситуации, Германии и правда придется вынуть голову из песка, ведь это бьет уже не по Украине, а по самой Германии.

Из рук России выбивают повод для вторжения

Конечно, оценить насколько действенными могут быть переговоры западных лидеров с Путиным и попытки разрядить обстановку вокруг Украины, пока очень сложно.

Ведь с одной стороны, Кремль уверяет, что он готов к мирному решению, а с другой – разрабатывает планы провокаций против Украины.

При этом и подобные публикации от США могут показаться нагнетанием обстановки. Однако именно они являются одним из факторов сдерживания России.

В Белом доме признали, что публикуя даже самые безумные планы Кремля, они попросту выбивают из рук России очередной повод для вторжения.

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Если планы уже опубликованы, у Кремля не останется другого выхода, кроме как оправдываться. США, отвергнув все требования Путина, просто затягивают время, постепенно увеличивая давление мирового сообщества на Кремль, чтобы наконец усадить главу Кремля за стол переговоров.