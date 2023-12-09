Туман й ожеледь: в Києві негода протримається до кінця доби, важливі застереження
Джерело:КМДА
В Києві, сьогодні, 9 грудня, буде туманно. Водіїв закликали бути обачними. Також місцями можлива ожеледицю.
Негода протримається до кінця доби. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
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"У найближчу годину з утриманням до кінця дня 9 грудня в Києві туман, видимість 200 – 500 метра", – ідеться в повідомленні.
Застереження водіям
Жителів столиці закликали бути уважними під час керування транспортним засобом у тумані. А також дотримуватись порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Поради пішоходам
Також у КМДА дали кілька порад і для пішоходів, передусім варто одягнути світловідбивні елементи – флікери, які зроблять вас більш помітними для водіїв під час туману, а також в темний час доби.
Синоптики прогнозують на дорогах подекуди ожеледицю. Комунальні служби продовжують обробляти дороги протиожеледними засобами та прибирати сніг, – додали у відомстві.
Погода в Україні
- За даними Укргідрометцентру, у південно-східній частині країни очікують дощ та мокрий сніг, ожеледь; у північно-східних областях сніг; на решті території без опадів.
- На більшій частині території країни на дорогах подекуди ожеледиця; у західних та північних областях вночі та вранці місцями туман.
- Синоптики прогнозують погіршення погодних умов уже з 11 грудня. Саме тоді у нашу країну прийдуть справжні зимові заметілі.