Поплічник Лукашенка і голова верховного суду Білорусі потрапив у реанімацію

Голова верховного суду Білорусі Валентин Сукало перебуває в реанімації. Журналісти кажуть, що 80-річний поплічник Лукашенка – важко хворий.

Сукало – ветеран судової роботи СРСР та лукашенківської Білорусі. Він народився в 1942 році в Мінську.

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Голова верховного суду Білорусі – в реанімації

80-річний голова Верховного Суду вже доволі довго перебуває в реанімації. Білоруські журналісти розповіли, що Сукало вже деякий час не з'являється на роботі та в офіційних зведеннях БелТА.

За нашою інформацією, стан здоров'я Сукало погіршився, за його життя борються лікарі в реанімації,

– мовиться у повідомленні.

До вступу на юридичний факультет Білоруського державного університету Сукало працював токарем. Також він встиг побути на посадах:

міністра юстиції БРСР,

заступника голови верховного суду УРСР.

Окрім цього, Сукало був у центральному комітеті комуністичної партії БРСР, а після приходу до влади Алєксандра Лукашенка знову став міністром юстиції, але вже незалежної Білорусі.

У 1997 році після антиконституційного референдуму його призначили головою верховного суду. На цій посаді він працює й досі.

Білоруські журналісти наголошують, що Сукало займався створенням режиму особистої влади та виснаженням судової системи. За його головування відсоток обвинувальних вироків сягнув 99,7%, а у політичних справах – 100%. Тобто білорусам стало фактично неможливо довести свою невинуватість.