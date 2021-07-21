Попри 7 років війни: проросійські партії продовжують користуватися підтримкою українців

Проросійські політичні партії в Україні впродовж останніх пів року суттєво втратили вплив на свідомість українців. Однак списувати їх з рахунків ще зарано.

Санкції, запроваджені Радою нацбезпеки, та відкриті кримінальні справи проти верхівки прокремлівських політпроєктів — значно знизили їхню присутність у медіапросторі. Втім лобісти країни-агресора міцно вкорінились у мізках тієї частини населення, якій до вподоби ліві погляди.

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Попит на прокремлівські проєкти й досі залишається

За словами експерта з політики та місцевого розвитку Олександра Солонтая, проросійські сили в Україні — наслідок великої симпатії значної кількості українців до всього, що називається "русскім міром". Тому всі олігархічні, бізнесові, комерційні політпроєкти будуть, поки на це буде споживач.

І попит зберігається й досі. Згідно з останнім дослідженням соціологів групи "Рейтинг", найбільше шансів потрапити до наступної Ради серед кремлівських прихильників має "ОПЗЖ". Її підтримують понад 12% громадян.

Попри санкцій РНБО, які забрали 5 – 6 пунктів популярності партії імені Бойка-Медведчука, а також внутрішні міжусобиці її олігархічних таборів — "ОПЗЖ" утримується на другому місці в опитуваннях. На сьомому році війни з Росією кремлівські лобісти ділять його з "ЄС" та "Батьківщиною" та їхньою показово патріотичною риторикою.

У лютому, після запровадження санкцій щодо Медведчука і його каналів, відбулось зниження підтримки ОПЗЖ. Але в певні моменти партія вже претендувала на однаковий рівень підтримки зі "Слугою народу",

– розповів директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Південно-східний регіон країни лишається головним полем для паразитування й інших пособників агресора. На симпатію місцевих жителів розраховують політпроєкти:

Євгена Мураєва;

Бориса Колеснікова;

Анатолія Шарія.

Хоча наразі вони далекі від прохідних 5% відсотків. Серед проросійських сил немає єдності через бізнесові та політичні інтереси. Але разом узяті вони намагатимуться охопити всі вікові групи виборців. У "ОПЗЖ" три чверті прихильників – люди старшого віку.

Натомість майже половина симпатиків проросійського блогера Анатолія Шарія, який давно переховується за кордоном, це аудиторія віком "30+".

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На цю ж електоральну нішу планує зробити ставку політпроєкт Євгена Мураєва "Наші", колишнього соратника Рабіновича. За слова політолога Володимира Фесенка, його однойменний телеканал на це й спрямований.

"Внаслідок санкцій проти медведчуківських телеканалів, частина їх глядачів перейшла на телеканал "Наш". Тому трошки зросли рейтинги партії Мураєва "Наші". Це молодші вікові групи виборців з антимайданними, або проросійськими поглядами", – пояснив Володимир Фесенко.

Ексрегіонал Колесников повертається зі своєю партією

Зібрати вершки з залишків електорату "старих регіоналів" планує екснардеп Борис Колесніков з політпроєктом "Україна – наш дім". Його вже встигли назвати "новим дітищем Ріната Ахметова", давнього бізнес-партнера Колеснікова. Хоч олігарх і відкидає будь-які натяки на підтримку політсили.

Експерти не поспішають називати новоспечену партію проросійською. Найімовірніше такою, що буде орієнтуватись на виборця південного-східного регіону, який ностальгує за так званими "міцними господарниками".

Рівень підтримки проросійських партій лишається небезпечним. І це попри:

санкційний тиск;

військову агресію Росії проти України;

токсичність прокремлівських політиків.

Тому для всіх проукраїнських сил залишається спільний виклик – шукати методи протидії таким проєктам та залучати виборців на свій бік до наступних парламентських виборів.