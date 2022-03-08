Попри чутки та фейки: Конотоп залишається українським містом

8 березня 2022 , 02:29
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Джерело:

телеграм Дмитра Живицького

Конотоп, що на Сумщині, залишається під контролем України. У центрі міста майорить український прапор.

Відповідну інформацію повідомив міський голова Артем Семеніхін.

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Конотоп – українське місто 

Російських загарбників у місті немає. Наразі не працює місцевий Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Повідомляють, що незабаром у місті має відновити роботу відділення "ПриватБанку", тоді як в аптеках мережі з’явилися ліки. Щодо громадського транспорту, то ситуація виглядає наступним чином:

  • курсують лише трамваї,
  • маршрутки не їздять через брак пального. 

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Автор: Віта Свірневська