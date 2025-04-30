Росія посилила інтенсивність боїв і планує вийти на кордон Дніпропетровської області, – Сирський

Росіяни вкотре заявили про "перемир'я" та "тимчасове припинення вогню" з нагоди 9 травня. Втім, попри гучні заяви, окупанти збільшили інтенсивність бойових дій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Сирський розповів, що відбувається на фронті

Росія зробила гучну заяву про "перемир'я" з нагоди 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Воно нібито триватиме з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня. Крім того, російські посадовці заявляють, що нібито "готові до миру".

Втім, попри гучні заяви про готовність до припинення вогню на початку травня, окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій. За словами Сирського, зараз ворог зосередив основні зусилля на Покровському напрямку.

Сирський заявив, що відсутність перспектив в оперативному та тактичному плані не зупиняють ворога. Ба більше, окупанти планують вийти на кордони Дніпропетровської області.

Ворог вперто намагається прорвати оборону наших військ на цьому напрямку і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області. З цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги,

– повідомив Сирський.

Відтак, головком ЗСУ провів роботу з бригадами, які тримають оборону на цій ділянці фронту. Під час неї він заслухав командирів, ознайомився з проблемними питаннями, дізнався, чи необхідне додаткове забезпечення зброєю, боєприпасами, РЕБами та резервами.

Сирський також наголосив, що попри постійний натиск і спроби прориву, російська армія постійно зазнає втрат та відходить назад.

"Вогневе ураження здійснюється на всю глибину бойових порядків противника", – додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області проводять примусову евакуацію з 4 сіл у Межівській громаді та 3 – у Новопавлівській. Евакуація посилилася у зв'язку з військовими діями, адже росіяни спрямовують на цивільних КАБи та дрони.