Попри обстріли: на Харківщині запускатимуть економічні процеси, де це можливо і безпечно
Джерело:телеграм Олега Синєгубова
Обстріли Харківщини російськими окупантами продовжуються. Втім, місто навіть попри ворожі атаки спробує повернутися до звичного життя.
Харківщина дає активний бій російським окупантам. ЗСУ нищать ворожих солдатів, а цивільні готові усіляко допомагати своїм героям.
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Запуск економіки
Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, Харківщина намагатиметься забезпечити економічний тил фронту. У районах, де немає обстрілів, підприємці будуть відновлювати свою роботу.
Будемо намагатися максимально запускати економічні процеси на Харківщині, де це можливо і де це безпечно,
– сказав Синєгубов.
Також він додав, що уряд спростив умови ведення бізнесу, скасував перевірки та спростив бюрократичні процедури оформлення бізнесу.
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