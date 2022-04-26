Попри загрозу життю: херсонці вийдуть на мітинг проти "русского міра"

У тимчасово окупованому Херсоні українці продовжують демонструвати свій патріотизм. Попри загрозу власному життю, херсонці виходять на масові мітинги.

Після захоплення загарбниками Херсонської міської ради, містяни анонсували на 27 квітня мирний мітинг. Про це в ефірі 24 каналу заявив депутат міськради Херсона Сергій Хлань.

До теми Вигнали увесь персонал, а потім зняли символіку, – депутат про захоплення міськради Херсона

Він наголосив, що у Херсоні відбувається переслідування та тиск на українських активістів, однак люди готові виходити на вулиці попри загрозу власному життю.

Херсонці завтра, 27 квітня, о 10 ранку вийдуть на мирний мітинг з українською символікою, аби заявити, що будь-які спроби росіян призначити свою окупаційну владу – їм не вдадуться,

– підкреслив Хлань.

Зауважимо, що у такий спосіб мешканці Херсону демонструють свою позицію до так званого "референдуму" щодо створення квазіреспубліки на Херсонщині, а також хочуть показати своє ставлення до "русского міра" загалом.

Сергій Хлань про ситуацію у Херсоні: дивіться відео