Попри заяви Шольца: Німеччина не відновлювала постачання зброї до України, – ЗМІ

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що лише США надають більшу допомогу Україні, аніж Німеччина. Навіть німецькі ЗМІ не вірять його заявам.

Вже багато країн висловили свою, м'яко кажучи, стурбованість щодо того, як "активно" Німеччина передає зброю Україні. Греки навіть назвали процес "цирком" та знущанням з України.

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Жодних даних про передачу німецької зброї ЗСУ немає

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що його країна надає Україні дуже потужну військову підтримку. Настільки потужну, що подібними масштабами допомоги можуть похизуватися лише Сполучені Штати Америки.

За його словами, Німеччина надає ЗСУ новітні артилерійські системи та навчає застосовувати їх у бою. Що це за системи, коли вони вирушили в Україну, в якій кількості, чи ЗСУ вже їх отримали – про це Шольц чомусь говорити не захотів.

Зате не забув сказати, що "діалог з Росією потрібно підтримувати". Мовляв, а що, якщо вони передумають воювати проти України, все стане чудово і прекрасно, як раніше.

Гучні заяви німецького канцлера дивують не лише усіх партнерів України – його слова ставлять під сумнів навіть німецькі журналісти.

Попри численні повідомлення, наразі немає жодної нової інформації щодо постачання німецької зброї в Україну,

– повідомило видання Spiegel.

Що ж, тепер Шольцу або доведеться розповісти про надану Україні зброю, або з часом його гучні вихваляння просто братимуть на глум.

Війна Росії проти України: останні новини

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