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      Попри перемир’я: бойовики знову обстріляли українських військових, є поранений

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      Бойовики 5 разів обстріляли українських військових
      Бойовики 5 разів обстріляли українських військових / Міноборони

      Впродовж доби 1 серпня проросійські бойовики 5 разі обстріляли українських захисників, порушуючи заборону на використання будь-якої зброї.

      Окупанти стріляли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, про це повідомляє прес-центр ООС.

      Небезпека: Бойовики вночі стягують бойову техніку до лінії зіткнення на Донбасі, – ЗСУ

      Через обстріли один український військовослужбовець отримав поранення. Бойовики стріляли поблизу Павлополя, Красногорівки та Водяного в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

      Окрім того, окупанти двічі порушили перемир’я і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Стріляли неподалік Попасної та в районі Кримського.

      Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти  від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно додомовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      Зазначимо, у Генштабі поодинокі обстріли на Донбасі з боку бойовиків у Генштабі не вважають порушенням домовленостей, що були досягнуті в Мінську. Політичні спекуляції на цю тему вважають недоречними


      Мапа окупованих Росією територій українського Донбасу

      blog_ava
      Це схоже на жарт, – у "Слузі народу" прокоментували відставку Богдана
      сьогодні
      2610
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія
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