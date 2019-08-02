Попри перемир’я: бойовики знову обстріляли українських військових, є поранений

Впродовж доби 1 серпня проросійські бойовики 5 разі обстріляли українських захисників, порушуючи заборону на використання будь-якої зброї.

Окупанти стріляли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, про це повідомляє прес-центр ООС.

Небезпека: Бойовики вночі стягують бойову техніку до лінії зіткнення на Донбасі, – ЗСУ

Через обстріли один український військовослужбовець отримав поранення. Бойовики стріляли поблизу Павлополя, Красногорівки та Водяного в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Окрім того, окупанти двічі порушили перемир’я і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Стріляли неподалік Попасної та в районі Кримського.

Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно додомовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

Зазначимо, у Генштабі поодинокі обстріли на Донбасі з боку бойовиків у Генштабі не вважають порушенням домовленостей, що були досягнуті в Мінську. Політичні спекуляції на цю тему вважають недоречними



Мапа окупованих Росією територій українського Донбасу