Популярна модель Емілі Ратажковскі оголилась перед камерою: спокусливі фото

Знаменита американська модель Емілі Ратажковскі вкотре підтвердила свою заяву, що жінка не повинна соромитись свого тіла. Для цього зірка позувала перед камерою оголеною.

Відверті знімки з'явились на Instagram-сторінці Емілі Ратажковскі.

Фото модель зробила під час медового місяця в пустелі, де вона відпочивала разом з новоспеченим чоловіком – продюсером та актором Себастьяном Бір-Маклардом. Про це свідчить допис до світлини.

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Поверніть мене назад,

– написала Емілі Ратажковскі.

На знімку модель позує топлес на великому лежаку, встановленому біля басейну. Емілі Ратажковскі демонструє ідеальну фігуру та спокусливі форми. Сексапільна брюнетка грайливо прикрила груди руками, а інтимні місця сховані за зігнутою ногою.

Take me back Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Бер 2018 р. о 10:24 PDT

Posing for my husband like Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Мар 2018 в 12:02 PDT

На іншому знімку Емілі Ратажковскі сидить на кріслі в білих штанах та чоловічій сорочці, повністю розстебнутій. Модель не вбрала спідню білизну, що додало сексуальності образу.

#betterbyDL @dl1961denim Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Бер 2018 р. о 7:50 PDT

Такі пікантні фото за лічені години зібрали тисячі коментарів. "Ви зводите мене з розуму", "Гаряча", "Неймовірна", "Дивовижна, як завжди", – не стримували емоцій користувачі соцмережі. Інші ж фоловери засудили модель за відверті фото, попросивши її публікувати знімки в одязі.