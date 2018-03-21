Популярна модель Емілі Ратажковскі оголилась перед камерою: спокусливі фото
Знаменита американська модель Емілі Ратажковскі вкотре підтвердила свою заяву, що жінка не повинна соромитись свого тіла. Для цього зірка позувала перед камерою оголеною.
Відверті знімки з'явились на Instagram-сторінці Емілі Ратажковскі.
Фото модель зробила під час медового місяця в пустелі, де вона відпочивала разом з новоспеченим чоловіком – продюсером та актором Себастьяном Бір-Маклардом. Про це свідчить допис до світлини.
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Поверніть мене назад,
– написала Емілі Ратажковскі.
На знімку модель позує топлес на великому лежаку, встановленому біля басейну. Емілі Ратажковскі демонструє ідеальну фігуру та спокусливі форми. Сексапільна брюнетка грайливо прикрила груди руками, а інтимні місця сховані за зігнутою ногою.
На іншому знімку Емілі Ратажковскі сидить на кріслі в білих штанах та чоловічій сорочці, повністю розстебнутій. Модель не вбрала спідню білизну, що додало сексуальності образу.
Такі пікантні фото за лічені години зібрали тисячі коментарів. "Ви зводите мене з розуму", "Гаряча", "Неймовірна", "Дивовижна, як завжди", – не стримували емоцій користувачі соцмережі. Інші ж фоловери засудили модель за відверті фото, попросивши її публікувати знімки в одязі.