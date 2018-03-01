Популярна українська телеведуча показала фігуру у спокусливій білизні: фото

Телеведуча Леся Нікітюк не лише встигає брати участь в різних телевізійних проектах, а й зніматись для українських брендів у звабливій нижній білизні.

Леся неочікувано вразила новими фотографіями у білизні, які опублікувала на своїй Instagram-сторінці.

Для фотографій зірка обрала бюстгальтер-корсет чорного кольору з бежевими вставками та візерунками. Свій образ Леся доповнила чорним кардиганом та акуратним пучком з волосся.

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Але однією з окрас світлин став чарівний метелик, який за кольористикою був дуже схожий до спокусливого "луку" Нікітюк.



Леся Нікітюк