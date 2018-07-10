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Популярна їжа спричиняє астму, – науковці

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Гамбургери та хот-доги спричиняють астму
Гамбургери та хот-доги спричиняють астму / unsplash.com

Китайські вчені встановили, що спричинити розвиток астми у людини може такий популярний фаст-фуд як гамбургери та хот-дог.

До такого висновку дійшли вчені з Сичуанського університету, пише Daily Mail.

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Науковці провели аналіз 16 досліджень, в яких розглядали ймовірність виникнення астми через споживання фаст-фуду. Захоплення їжею, яка потребує лише розігрівання серйозно підвищує такий ризик.

Вчені встановили, що люди, які вживають фаст-фуд тричі на тиждень, частіше страждають від складної астми. Також така кількість вживання спричиняє понад чотири напади недуги на рік.

Все тому, що така їжа містить мало корисних речовин, до прикладу нутрієнтів, що містяться в овочах та фруктах. Постійна недостача вітамінів здатна викликати запалення в дихальних шляхах.

via GIPHY

Що таке астма?Це хронічне захворювання дихальних шляхів, що ускладнює подих. Астма викликає запалення дихальних шляхів, через які кисень надходить в легені, а запалення стає причиною тимчасового їх звуження.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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