Популярне знеболювальне знижує ризик раку, – науковці
Американські вчені прийшли до висновку, що низькі дози аспірину зменшують ризик розвитку раку яєчників.
Фахівці з Національного інституту раку та онкологічного центру Моффітт проаналізували 13 досліджень, пише MedicalXpress.
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Загалом у дослідженні взяли участь 750 тисяч жінок. Науковці провели опитування, скільки жінок вживало аспірин та таких нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), як ібупрофен і напроксен. У понад 3,5 тисячі жінок з’явився рак яєчників.
Таким чином, вчені встановили, що низькі дози аспірину знижують ризик появи раку на 10%.
Інше дослідження науковців з центру Моффіта і Гавайського університету в Маноа, показали, що приймання аспірину і НПЗП у жінок з уже діагностованим онкозахворюванням покращує показник виживаності на 30%.
До слова, дослідники з Нідерландів припустили, що обстеження методом комп'ютерної томографії (КТ) можуть підвищувати ризик розвитку пухлин мозку у дітей.
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